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  • Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)

Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 20:30
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З роками вулиці Дніпра змінюють не лише свій зовнішній вигляд, а й назви. Так, Катеринославський бульвар з'явився у місті лише 2004 року. До цього ця територія вважалася частиною прилеглої вулиці, і тут проходили трамвайні колії.

Новости Днепра про Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)

Місце, де сьогодні знаходиться Катериснославський бульвар колись знаходилося практично біля самої балки. Облагоджувати його почали у 1870-х роках. Тут з’явився будинок міської управи, а сама вулиця стала називатися Управською. До наших днів ця будівля не дожила, її знесли і 1899 року збудували нову. За тими мірками це була справжня висотка на три поверхи з вежами на даху. Будівля вважалася найвищою у місті і майже 80 років не змінювала свого призначення – тут знаходилося «управління містом». Лише на початку 1980-х будівлю передали навчальному закладу. У 1923 році вулиця стала називатися Виконкомівською, а не Управською.

Будівля Міської Управи була єдиною яскравою плямою на всій вулиці. За ним було кілька прибуткових будинків, а також будівель, що колись були пристосовані під магазини, проходила лінія міського трамваю та була кінцева маршрутка №2. Тут трамвай розвертався і далі йшов вулицею Шевченка. Маршрут «закрили» у 1970-х роках.

Новости Днепра про Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)

Поряд із будівлею Управи було перебудовано майже все і тепер вулиця стала зовсім іншою. Лише останні 18 років бульвар є пішохідною зоною. До цього тут їздили машини, а з прибуткових будинків були зроблені комунальні квартири.

 

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Новости Днепра про Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)Русский

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