Тупик трамвая та комуналки: як раніше виглядав Катеринославський бульвар у Дніпрі (ФОТО)

Місце, де сьогодні знаходиться Катериснославський бульвар колись знаходилося практично біля самої балки. Облагоджувати його почали у 1870-х роках. Тут з’явився будинок міської управи, а сама вулиця стала називатися Управською. До наших днів ця будівля не дожила, її знесли і 1899 року збудували нову. За тими мірками це була справжня висотка на три поверхи з вежами на даху. Будівля вважалася найвищою у місті і майже 80 років не змінювала свого призначення – тут знаходилося «управління містом». Лише на початку 1980-х будівлю передали навчальному закладу. У 1923 році вулиця стала називатися Виконкомівською, а не Управською.
Будівля Міської Управи була єдиною яскравою плямою на всій вулиці. За ним було кілька прибуткових будинків, а також будівель, що колись були пристосовані під магазини, проходила лінія міського трамваю та була кінцева маршрутка №2. Тут трамвай розвертався і далі йшов вулицею Шевченка. Маршрут «закрили» у 1970-х роках.
Поряд із будівлею Управи було перебудовано майже все і тепер вулиця стала зовсім іншою. Лише останні 18 років бульвар є пішохідною зоною. До цього тут їздили машини, а з прибуткових будинків були зроблені комунальні квартири.
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