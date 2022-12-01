Экономия топлива: как правильно и безопасно готовить еду на туристической плите

Туристическая газовая плита состоит из одной конфорки. Работает от баллона с газом. Она не подходит для того, чтобы приготовить борщ, но вполне справится с кипячением чайника и приготовлением самого просто блюда типа яичницы.
Такие туристические газовые плиты относятся к источникам повышенной опасности, поскольку их «заправляют» газом. В случае неправильной эксплуатации баллон может взорваться, а при приготовлении еды в помещении может скапливаться газ.
Хранить баллоны с газом, пусть даже небольшие, нужно в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Но при этом он должен быть защищен от солнечных лучей, снега или дождя. Баллон нельзя хранить на морозе, поскольку если его с холода внести в тепло, то газ расшириться и рост давления может разорвать баллон.
Помещение, где готовится еда на туристической плите должно проветриваться. Одноконфорочную плитку нужно установить на расстоянии метра от нагревательных приборов.
После использования газового баллона необходимо всегда проверять насколько хорошо закрыт вентиль. Если плохо «закручено», газ может начать выходить, что крайне нежелательно в помещении, ведь в таком случае любая искра может привести к пожару.
Такими туристическими плитами нельзя отапливать помещение. Их также нельзя оставлять без присмотра.
Наиболее безопасным из всех вариантов газа – изобутан. Его и рекомендуют использовать для туристических плит. При использовании газового баллона рекомендуется следить за уровнем топлива и менять емкость, когда в ней еще осталось чуть-чуть газа.
Чтобы сэкономить газ можно не доводить воду до кипения. Сварить кашу, полуфабрикаты или заварить чай можно при температуре 80 градусов. Также можно предварительно замачивать каши – так они приготовятся быстрее.
Не готовьте еду на максимальном уровне пламени. Оно не должно выходить за края посуду, а лишь нагревать ее дно.
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Ирина
Автор:
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