Фільтр з піску та артезіанська вода у дворі: скільки коштує свердловина у Дніпрі

Через аварійні відключення електрики в Дніпрі та регулярний обстріл критичної інфраструктури України ворогом жителі міста почали шукати вихід із ситуації: як не сидіти без світла і води. Ті, хто проживає в приватних будинках, можуть не тільки використовувати генератори для освітлення, але й пробурити свердловину на своїй території, щоб у будинку завжди була вода.

Зробити свердловину у дворі у Дніпрі обійдеться щонайменше 15 тис грн. Все залежить від породи, з якої потрібно буде «добувати» воду та глибини свердловини.

Самостійно зрозуміти, яка порода у дворі будинку – складно, це можуть зробити лише фахівці.

Так, при м’яких осадових породах метр буріння обійдеться від 300 грн за просвердлений метр. Робитимуть свердловину вручну. Тобто застосування ручної бурової установки. Такий вид «видобування» води використовується, якщо вона пролягає на рівні не більше 20 метрів. Якщо вода знаходиться під землею на 40 метрів углиб, використовується машина бурова установка і один метр обійдеться вже 700 грн. Якщо вода пролягає на глибині до 130 метрів, то за один метр доведеться віддати 1,2 тис. грн. Монтаж насоса та колодязя коштуватиме майже 11 тис грн.

Компанії, які займаються бурінням свердловин відзначають, що на лівому боці Дніпра свердловину пробурити легше, вода проходить на меншій глибині, а сама вода практично не вимагає очищення додатковими фільтрами, тому що природним фільтром тут є пісок у ґрунті.

На правому березі бурити складніше, оскільки це більше гранітні породи і в середньому, щоб дістатися артезіанської води на цій стороні міста потрібно «пройти» 65 метрів у глиб землі. Також для свердловин на правому березі потрібні додаткові фільтри для очищення води, оскільки через ґрунт вода хоч і насичена корисними макроелементами, але її потрібно очищати, природні фільтри не справляються та їх мало.

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