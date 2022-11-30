Що замінить лампу, коли немає свічок та електрики

Вже кілька днів у Дніпрі продовжуються аварійні відключення світла. Коли зникне електрика – невідомо, коли вона з'явиться - теж. Щоб не сидіти в темряві при свічках або світлі ліхтарика, можна застосувати альтернативні методи освітлення.

Світлодіодна стрічка – чудовий альтернативний варіант ліхтарикам та свічкам. Працює на батарейках та світить досить яскраво. Таку стрічку можна закріпити над плитою, біля ліжка чи дивана, або обмотати їй свічник та ставити на столі. Метр світлодіодної стрічки коштуватиме в середньому від 70 грн.

Новорічні гірлянди – ще один альтернативний варіант висвітлення. Головне щоб вони були на батарейках. Вибирати бажано моделі, де є білі чи жовті лампочки, таке освітлення буде найяскравішим. Таку гірлянду можна «встановити» не тільки в будь-якому куточку будинку, а й обмотати їй, наприклад, дитячу коляску і таким чином маму з дитиною добре видно в темряві.

Чим дорожче батарейки, тим довше вони мають працювати. Ціни на гірлянди варіюються від 80 до 200 грн, залежно від кількості та розміру лампочок на ній.

Батарейки середньої цінової категорії «подарують» максимальну яскравість гірлянді на 24 години, після чого вона поступово почне тьмяніти. Також і зі світлодіодною стрічкою.

Як альтернативу батарейкам в Інтернет-магазинах можна знайти гірлянди, що працюють від USB-порту і таким чином живити її від пауербанку.

Ніколи не купуйте гірлянди з рук. Це може бути небезпечним. Найкраще купувати товар у магазині, де на нього буде сертифікат якості. Це означає, що гірлянда відповідає усім технічним вимогам. Також у неї має бути знак технічного регламенту – трилисник. Це означає, що продукція витримує перепади напруги. Ввезена легально гірлянда має інструкцію українською мовою. Перед придбанням бажано перевірити, чи вона не нагрівається.

Гасова лампа – давній винахід. В Інтернеті найчастіше її можна знайти на запит «туристична лампа». Замість батарейок до неї доведеться докупити гас. Найдешевша лампа коштуватиме 300 грн. Літр гасу – від 60 грн.

При використанні гасової лампи потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. Їх необхідно встановлювати на стійкі поверхні. Їх не можна заправляти пальним під час роботи або біля вогню. Резервуар лампи не повинен протікати, скло має бути цілим. Потрібно запобігти можливому контакту дитини з такою лампою.

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