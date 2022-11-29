Ніякий блекаут не страшний: скільки коштє будинок у селі біля Дніпра з пічним опаленням та криницею

Через регулярні обстріли Росії критичної інфраструктури України жителі країни, зокрема і Дніпра нещодавно зіткнулися з відсутністю не тільки електрики, а й опалення, а також води. Щоб не мерзнути взимку у квартирі люди наважуються переїхати жити у село, оскільки там будинки обігріваються піччю та дровами, а вода є у колодязі, а отже – взимку вони не мерзнуть без опалення.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків на продаж у селах неподалік Дніпра.

У селі Зелений Гай продають ділянку на 10,5 соток із трикімнатним будинком загальною площею 126 кв.м. Будівлю було збудовано близько 30 років тому, стіни з цегли. У будинку є груба для опалення першого поверху та камін для обігріву другого. Цокольний поверх не опалюється, зроблений під літню кухню та льох. Поруч із двором знаходиться берег річки Сура та мисливські угіддя.

Будинок в Орлівщині коштує 505 тис. грн. У ньому 72 кв.м, на ділянці 6 соток знаходиться колонка з водою, є колодязь, гараж, окремо стоїть кухня, літній туалет і душ. Будинок обігріває грубою. На території двору є вихід до водоймища, у самому дворі – фруктові дерева та каркас теплиці.

Будинок у селищі Любимівка коштуватиме 524 тис грн. За ці гроші покупець отримає будинок, збудований у 1970-х роках з піччю та загальною площею 60 кв. м, а також ділянку на 10 соток землі. Інформації про будинок мало, але судячи з фото всі зручності знаходяться у дворі, там же має бути і криниця з водою.

У селі Перемога за 936 тис можна купити двоповерховий будинок із двома верандами та ділянкою на 17 соток. У будинку 5 кімнат є цокольний поверх. Загальна площа будівлі 60 кв. Побудований із цегли. Зручності у приміщенні. На першому поверсі встановлена ​​піч, яка обігріває весь будинок. Вода в будинку зі свердловини у дворі, у середині будинку є сауна на 2 особи. Газ у будинок не заведений, на кухні встановлено балон для приготування їжі. Є камін. У будинку зроблено ремонт.

У селі Сурсько-Литовське можна купити будинок на три кімнати та 50 кв.м. за 1,1 млн грн. До будинку «додається» ще й ділянка з 20 сотками землі. У майбутньому тут можна вирощувати свої овочі та фрукти. Сам будинок збудований із цегли. Звели його близько 40 років тому. На подвір’ї є колодязь, вода проведена також у будинок. Є газ. У будинку встановлена ​​груба, тому опалюватись він може дровами. Готувати можна також на печі. У дворі зручності є льох, лазня, господарські будівлі та гараж.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: