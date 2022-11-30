З індивідуальним опаленням та частковим ремонтом: ТОП-10 будинків в оренду у Дніпрі до 9 тис грн

Зняти будинок в оренду у Дніпрі іноді виходить дешевше, ніж орендувати квартиру. У таких будинках є індивідуальне опалення, іноді свердловини з водою, можливість встановлення генератора для освітлення, і до того ж площа приміщення виходить більшою, ніж у квартирі. Журналісти dneprю info зібрали добірку будинків в оренду у Дніпрі та дізналися, скільки коштуватиме проживання у приватному секторі та які умови.

У Новокодацькому районі Дніпра можна орендувати однокімнатний будинок за 4,5 тис. грн на місяць. Зазвичай тимчасовий мешканець платить ще й за комунальні послуги, але не в цьому випадку. Будинок 33 кв.м у ньому є меблі, техніка, двоконтурний газовий котел. Ремонт у будинку був давно і косметичний, меблі частково нові, як і техніка. Підлога утеплена килимами. Розміститися зможуть 2 особи.

Стільки ж просять за оренду будинку у АНД районі Дніпра. Він також одноповерховий та з однією кімнатною. Загальна площа 40 кв. м. Але в цьому випадку потрібно також платити за комуналку, за підрахунками господарки будинку ця сума в зимові місяці складає близько 1,5 тис. грн. В будинку індивідуальне опалення, всі зручності, водонагрівач та пральна машинка. На подвір’ї є свердловина. Меблі тут «прожили» вже чимало років, а сам будинок хоч і виглядає чистим, все ж скоро почне вимагати ремонту.

Також у цьому районі можна зняти будинок за 4,6 тис. грн. У ньому 2 кімнати та 52 кв.м загальної площі. Стіни зі шлакобетону, газове опалення, станція подачі води знаходиться у будинку, туалет у дворі. Додатково потрібно буде сплачувати за комунальні послуги. Скільки точно – невідомо. Меблі у будинку та накидки на диван були куплені в магазині принаймні років 45 тому.

У Чечелівському районі Дніпра можна винайняти будинок за 5 тис грн. У приміщенні на 35 кв. м є всі зручності, встановлено газове опалення, є гаряча вода. З техніки є електропіч, мікрохвильова піч, холодильник. Проведено Інтернет. На подвір’ї є мангальна зона. У будинку нещодавно був ремонт, досить свіжі меблі.

Стільки ж коштуватиме будинок у Діївці. Але в ньому 2 кімнати та загальна площа 80 кв.м. Додатково потрібно також платити за лічильниками. У будинку є меблі та техніка, всі досить сучасного вигляду, встановлений газовий котел для опалення.

Оренда будинку в Центральному районі Дніпра коштуватиме 5,9 тис грн. У будинку три кімнати, загальна площа 60 кв.м. Стоїть автономне газове опалення. Ремонт був косметичний і давно. Меблі далеко не нові і її не багато, тільки найнеобхідніше. Є техніка, але вона також не вчора була куплена у магазині.

В Індустріальному районі Дніпра можна винайняти будинок за 6,5 тис грн. У ньому три кімнати загальною площею, як трикімнатна квартира. Але меблів не вистачає, зі спальних місць є лише диван. Індивідуальне опалення, вода зі свердловини, проведено Інтернет та кабельне. На подвір’ї є місце для авто. У кількох кімнатах будинку було проведено ремонт, інші – ще чекають свого часу. Також і з меблями, частина їх – досить сучасна, частина – «живе» вже не один десяток років.

У Соборному районі можна орендувати будинок за 8 тис. грн на місяць. У ньому три кімнати та 63 кв.м. загальної площі. У будинку є всі зручності, а також льох. Опалення – індивідуальне, газове. На подвір’ї є лазня, сарай, туалет. У будинку кілька років тому був косметичний ремонт.

Також у Соборному районі можна винайняти невеликий будинок на 30 кв.м. та за 8 тис. грн орендної плати. У ньому свіжий ремонт та нова техніка. Комунальні платежі входять до вартості оренди.

Жити у будинку Шевченківського району Дніпра коштуватиме 9 тис грн. Двір знаходиться практично у центрі міста. Будинок однокімнатний, 30 кв. У будинку два спальних місця – ліжко та диван, є ванна, мікрохвильова піч, холодильник, шафа, пральна машина та телевізор. Меблів не багато, вона не нова, але і не стара. Ремонт у приміщенні косметичний. Всі зручності у будинку.

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