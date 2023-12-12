Без зв’язку та інтернету: як мешканці Дніпра можуть зв’язатися з рідними та викликати екстрені служби

У Міністерстві внутрішніх справ дали кілька порад.

Сьогодні, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” стався масштабний збій. Через це у багатьох абонентів відсутній мобільний зв’язок та інтернет.

У Міністерстві внутрішніх справ дали кілька порад, як можна зв’язатися з рідними чи викликати екстрені служби.

Якщо вам потрібна термінова допомога, зверніться:



до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини;

до нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах.

Крім того, у Пунктах незламності, розгорнутих на базі підрозділів МВС, є можливість скористатися Wi-Fi.

Зазначається, що екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.



Нагадаємо, раніше ми писали, що абоненти “Київстар” не можуть перейти на іншого оператора через нацроумінг, адже мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. Також ми повідомляли, через скільки знову запрацює “Київстар”.

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