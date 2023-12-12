Недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет: у Kyivstar прокоментували масштабний збій у роботі

У компанії заявили, що спеціалісти працюють над усуненням проблеми.

Сьогодні, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на відсутність мобільного зв’язку, інтернету та неможливість увійти на сайт оператора. Також неможливо увійти у мобільний застосунок “Київстар”. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь “мобільна мережа недоступна”.

На сторінці Kyivstar у ФБ заявили, що “стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази”.

Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.

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