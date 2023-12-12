Без связи и интернета: как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службы

Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел масштабный сбой. Из-за этого у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет.
В Министерстве внутренних дел дали несколько советов, как можно связаться с родными или вызвать экстренные службы.
Если вам необходима срочная помощь, обратитесь:
Кроме того, в «Пунктах незламності», которые развернуты на базе подразделений МВД, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.
Отмечается, что экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.
Напомним, ранее мы писали, что абоненты «Киевстар» не могут перейти на другого оператора через нацроуминг, ведь оператор не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов из-за общего технического сбоя. Также мы сообщали, через сколько снова заработает «Киевстар».
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