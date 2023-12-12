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  • Без связи и интернета: как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службы

Без связи и интернета: как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службы

Сегодня 12:48
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В Министерстве внутренних дел дали несколько советов.

Новости Днепра про Без связи и интернета: как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службы

Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел масштабный сбой. Из-за этого у многих абонентов отсутствует мобильная связь и интернет.

В Министерстве внутренних дел дали несколько советов, как можно связаться с родными или вызвать экстренные службы.

Если вам необходима срочная помощь, обратитесь:

  • в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть;
  • к нацгвардейцам, полицейским и пограничникам, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

Кроме того, в «Пунктах незламності», которые развернуты на базе подразделений МВД, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

Отмечается, что экстренные номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Напомним, ранее мы писали, что абоненты «Киевстар» не могут перейти на другого оператора через нацроуминг, ведь оператор не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов из-за общего технического сбоя. Также мы сообщали, через сколько снова заработает «Киевстар».

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Новости Днепра про Без связи и интернета: как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службыУкраїнська Новости Днепра про Без связи и интернета: как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службыРусский

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