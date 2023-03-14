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  • ВСУ отразили более 100 вражеских атак и уничтожили 3 склада боеприпасов, — Генштаб

ВСУ отразили более 100 вражеских атак и уничтожили 3 склада боеприпасов, — Генштаб

Сегодня 09:00
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Российские оккупанты не прекращают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, при этом захватчики несут значительные потери. Военные ВСУ на этих участках фронта отразили более 100 вражеских атак за минувшие сутки.

Новости Днепра про ВСУ отразили более 100 вражеских атак и уничтожили 3 склада боеприпасов, - Генштаб

В военном командовании отметили, что РФ продолжает использовать тактику террора, неизбирательно обстреливает украинские города и села, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Противник за минувшие сутки нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. В результате этих атак есть погибшие и раненые гражданские.

«Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины», — рассказали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Войска РФ продолжают вести работы по инженерному оборудованию своих позиций в приграничных районах российской Белгородской области.

В течение суток противник совершил обстрелы районов н.п. Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелеча, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Вовчанск, Дворечное и Кондрашевка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики пытаются прорвать оборону войск ВСУ. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах н.п. Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов н.п. Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка — Луганской и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении интервенты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах н.п. Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

Войска РФ обстреливали н.п. Бондарное, Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Предтечине, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах н.п. Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

Враг обстреливал районы более 15 н.п., расположенных рядом с линией столкновения. Среди них: Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборонные действия. Противник обстрелял районы более 50 н.п. недалеко от линии столкновения, в частности: Ольговское, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.

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Новости Днепра про ВСУ отразили более 100 вражеских атак и уничтожили 3 склада боеприпасов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили более 100 вражеских атак и уничтожили 3 склада боеприпасов, - ГенштабРусский

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