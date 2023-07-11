Захватчики атаковали Украину ударными дронами: ситуация на фронте

За сутки захватчики атаковали Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed. Всего они выпустили 28 беспилотников, но наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и два разведывательных беспилотника типа Zala.
Кроме того, россияне нанесли 54 авиационных удара и совершили 38 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.
При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признак формирования наступательных группировок не зафиксировано. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях захватчики сохраняют военное присутствие. В течение суток нанесли авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, речь идет о Карповичах Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное и Сотницкий Казачок в Харьковской области.
На Купянском направлении украинские военные стойко удерживают оборону. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Красное Первое, Камянка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии, наши бойцы успешно отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. Однако от российских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.
В Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление врага в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Захватчики нанесли авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время россияне совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии украинские бойцы отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в Благодатном районе. Нанесли авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстреляли населенные пункты Угледар, Благодатное, Большая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Захватчики нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области.
Россияне осуществили артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львовое, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка в Николаевской области. В то же время ВСУ продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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