Захватчики атаковали Украину ударными дронами: ситуация на фронте

Украинские военные смогли отразить вражеские атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях. Они также продолжают сдерживать вражеское наступление на Авдеевском направлении.

За сутки захватчики атаковали Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed. Всего они выпустили 28 беспилотников, но наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и два разведывательных беспилотника типа Zala.

Кроме того, россияне нанесли 54 авиационных удара и совершили 38 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признак формирования наступательных группировок не зафиксировано. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики сохраняют военное присутствие. В течение суток нанесли авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, речь идет о Карповичах Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное и Сотницкий Казачок в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские военные стойко удерживают оборону. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Красное Первое, Камянка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии, наши бойцы успешно отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. Однако от российских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

В Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление врага в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Захватчики нанесли авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время россияне совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии украинские бойцы отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в Благодатном районе. Нанесли авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстреляли населенные пункты Угледар, Благодатное, Большая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Захватчики нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области.

Россияне осуществили артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львовое, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка в Николаевской области. В то же время ВСУ продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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