Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Захватчики атаковали Украину ударными дронами: ситуация на фронте

Сегодня 21:15
просмотров

Украинские военные смогли отразить вражеские атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях. Они также продолжают сдерживать вражеское наступление на Авдеевском направлении.

Новости Днепра про Захватчики атаковали Украину ударными дронами: ситуация на фронте

За сутки захватчики атаковали Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed. Всего они выпустили 28 беспилотников, но наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и два разведывательных беспилотника типа Zala.

Кроме того, россияне нанесли 54 авиационных удара и совершили 38 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признак формирования наступательных группировок не зафиксировано. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики сохраняют военное присутствие. В течение суток нанесли авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, речь идет о Карповичах Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное и Сотницкий Казачок в Харьковской области.

На Купянском направлении украинские военные стойко удерживают оборону. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Красное Первое, Камянка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии, наши бойцы успешно отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. Однако от российских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

В Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление врага в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Захватчики нанесли авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время россияне совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии украинские бойцы отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в Благодатном районе. Нанесли авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстреляли населенные пункты Угледар, Благодатное, Большая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Захватчики нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области.

Россияне осуществили артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львовое, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка в Николаевской области. В то же время ВСУ продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Читайте также:

Новости Днепра про Захватчики атаковали Украину ударными дронами: ситуация на фронтеУкраїнська Новости Днепра про Захватчики атаковали Украину ударными дронами: ситуация на фронтеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Враги не покидают Никольщину в покое: что известно на вечер 11 июля
Новости Днепра
Сегодня 20:30
Враги не покидают Никольщину в покое: что известно на вечер 11 июля

Вечером российские войска атаковали с дрона Марганецкую общину в Никопольском…

Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам
Новости Днепра
Сегодня 19:45
Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам

На польскую границу приходится половина всех выездов за границу –…

«Это не каминг-аут, но скажу откровенно»: мэр Днепра прокомментировал легализацию медицинского каннабиса
Новости Днепра
Сегодня 19:21
«Это не каминг-аут, но скажу откровенно»: мэр Днепра прокомментировал легализацию медицинского каннабиса

На днях Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект…

Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе
Новости Днепра
Сегодня 19:15
Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе

В это воскресенье, 16 июля, всех желающих приглашают приобщиться к…

Последние новости

В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)
В Днепре на Тополе горела заброшка (ФОТО)

11 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на жилом массиве Тополь-3 Шевченковского района города Днепр.

Сегодня 22:00
3
просмотров
Враги не покидают Никольщину в покое: что известно на вечер 11 июля
Враги не покидают Никольщину в покое: что известно на вечер 11 июля

Вечером российские войска атаковали с дрона Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области.

Сегодня 20:30
2
просмотров
Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам
Условия въезда в Польшу: какие контакты пограничной службы нужно знать днепрянам

На польскую границу приходится половина всех выездов за границу – кто-то едет транзитом, некоторые направляются непосредственно в Польшу.

Сегодня 19:45
4
просмотров
«Это не каминг-аут, но скажу откровенно»: мэр Днепра прокомментировал легализацию медицинского каннабиса
«Это не каминг-аут, но скажу откровенно»: мэр Днепра прокомментировал легализацию медицинского каннабиса

На днях Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса.

Сегодня 19:21
10
просмотров
Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе
Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе

В это воскресенье, 16 июля, всех желающих приглашают приобщиться к фитнес-тренировке на свежем воздухе под руководством профессионального тренера.

Сегодня 19:15
4
просмотров
Тело практически разложилось: в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля
Тело практически разложилось: в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля

В понедельник, 10 июля, в Днепре в камышах на пляже Ломовский местные жители обнаружили труп мужчины.

Сегодня 18:51
5
просмотров
Укрзализныця обещает пересмотреть цены на билеты с пересадкой: что изменится для днепрян
Укрзализныця обещает пересмотреть цены на билеты с пересадкой: что изменится для днепрян

Компания Укрзализныця хочет унифицировать цены на билеты без пересадки и с пересадкой в пределах одного поезда.

Сегодня 18:45
4
просмотров
В Днепре резко «рухнула» цена на огурцы: пора консервировать
В Днепре резко «рухнула» цена на огурцы: пора консервировать

Самое время покупать и делать запасы на зиму!

Сегодня 17:58
11
просмотров
Украинцы будут учить английский язык за государственные средства
Украинцы будут учить английский язык за государственные средства

Украинцев будут поощрять учить английский. Даже начнут оплачивать курсы.

Сегодня 17:32
6
просмотров
Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко
Загадочный остров среди Днепра: место святилища, посвящения в гетьманы и обитель казака Сирко

Один из небольших остров на Днепре имеет сразу несколько названий: Кодачек, Кодацкий и Казацкий. Находится неподалеку от поселка Старые Кайдаки. Его размер небольшой – полтора километра в длину и около 200 метров в ширину.

Сегодня 17:12
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх