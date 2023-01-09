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  • ВСУ за день уничтожили три вертолета и большой склад топлива оккупантов, — Генштаб

ВСУ за день уничтожили три вертолета и большой склад топлива оккупантов, — Генштаб

Сегодня 10:00
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ВСУ за сутки уничтожили три вертолета и три БПЛА оккупантов. Войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.

Новости Днепра про ВСУ за день уничтожили три вертолета и большой склад топлива оккупантов, - Генштаб

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

  • На НовопавловскомЗапорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.
  • На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье в Сумской области, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.
  • На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Первомайского, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
  • На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области, а также Алексеевки Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь из РФ, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

Также отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава неприятеля. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. В то же время, ВСУ сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов.

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Новости Днепра про ВСУ за день уничтожили три вертолета и большой склад топлива оккупантов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ за день уничтожили три вертолета и большой склад топлива оккупантов, - ГенштабРусский

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