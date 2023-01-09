ВСУ за день уничтожили три вертолета и большой склад топлива оккупантов, — Генштаб

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Беларусь из РФ, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.
Также отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава неприятеля. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. В то же время, ВСУ сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов.
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