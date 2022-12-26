ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, — Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.
На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. Среди них — Дворична, Кисловка, Котляровка и Берестово Харьковской области, Стельмаховка, Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это — Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Волшебное Запорожской области и Никополь — Днепропетровской.
На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Огромное Херсонской области и Херсон.
Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мар.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на проспекте Нигояна подросток обокрал Daewoo Lanos.
Защитник родом из Лозоватки.
В Украине мошенники применяют новую схему выманивания денег, предлагая пользователям…
Боеприпас лежал в черном пакете.
В Днепре на проспекте Нигояна подросток обокрал Daewoo Lanos.
Защитник родом из Лозоватки.
В Украине мошенники применяют новую схему выманивания денег, предлагая пользователям мобильной связи "переключить" их на другую "вышку" и тем самым якобы обеспечить стабильную связь при выключении электроэнергии.
Захватите с собой зонт!
Если вы еще не приобрели энергосберегающую лампочку – есть шанс получить ее бесплатно.
В Слобожанском, несмотря на войну, установили главную елку.
В Павлограде на Днепропетровщине мужчина попал под поезд.
Боеприпас лежал в черном пакете.
На Победе мужчине стало плохо на детской площадке.
В департамерте транспорта объяснили, почему на линии выходят только технические рейсы трамваев и троллейбусов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!