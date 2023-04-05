ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«В течение суток было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка», — отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружена.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. РФ продолжает использовать воздушное пространство, территорию РБ и ее военную инфраструктуру.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Середина-Буда, Бачевск, Волфин, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рублено, Дворичанское и Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Стельмаховка, Торское, Северск, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 30 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, включая Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григоровку, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. В то же время враг обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Новоданиловка, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Змиевка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БПЛА типа «КУБ».

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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