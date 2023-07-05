В Днепре 5 июля два популярных трамвая изменят график движения

Сегодня, 5 июля, в Днепре трамваи №18, №19 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.

Последние отправления с окончательных остановок будут по следующему графику:

Маршрут №18:

– от ДЕВЗа в 20:21;

– от ж/м Левобережный-3 в 21:00.

Маршрут №19:

– от пл. Старомостова в 19:56;

– от ж/м Левобережный-3 в 20:52.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 715 автобусов (из них 127 – большой вместимости).

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