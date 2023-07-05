У Дніпрі 5 липня два популярні трамваї змінять графік руху

Останні відправлення з кінцевих зупинок будуть за таким графіком:
Маршрут №18:
– від ДЕВЗу о 20:21;
– від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.
Маршрут №19:
– від пл. Старомостова о 19:56;
– від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 715 автобусів (з них 127 – великої місткості).
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