У Дніпрі 5 липня два популярні трамваї змінять графік руху

Сьогодні, 5 липня, у Дніпрі трамваї №18, №19 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.

Останні відправлення з кінцевих зупинок будуть за таким графіком:

Маршрут №18:

– від ДЕВЗу о 20:21;

– від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.

Маршрут №19:

– від пл. Старомостова о 19:56;

– від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 715 автобусів (з них 127 – великої місткості).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: