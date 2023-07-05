Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 5 липня два популярні трамваї змінять графік руху

Вчора 09:00
просмотров

Сьогодні, 5 липня, у Дніпрі трамваї №18, №19 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.

Новости Днепра про У Дніпрі 5 липня два популярні трамваї змінять графік руху

Останні відправлення з кінцевих зупинок будуть за таким графіком:

Маршрут №18:

– від ДЕВЗу о 20:21;

– від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.

Маршрут №19:

– від пл. Старомостова о 19:56;

– від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 715 автобусів (з них 127 – великої місткості).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 5 липня два популярні трамваї змінять графік рухуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 5 липня два популярні трамваї змінять графік рухуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

У Кривому Розі скоро закінчиться вода.

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:03
У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

"Мінери" не сплять.

Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:20
День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…

Наверх