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  • Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, — Генштаб

Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, — Генштаб

Сегодня 08:00
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Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Новости Днепра про Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, - Генштаб

«Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизма наших воинов было отбито 49 атак противника», — отметили в Генштабе.

На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Студенок, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Тернова, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийских обстрелов подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артиллерийские обстрелы, в частности Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлового, Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Большая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Степановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Новости Днепра про Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, - ГенштабРусский

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