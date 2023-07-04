Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

04.07.2023 17:04
просмотров

В Днепре много старинных домов, которые уже доживают свой век и от которых остался только фасад. Их было значительно больше, но часть уже разрушена до основания, а на их месте стоят новые здания.

Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 домов, которых уже нет в Днепре.

На месте, где сегодня находится «Ротонда» у ЦУМа до начала Второй мировой войны был дом местного ювелира Грановского. Здание привлекало внимание тем, что для того времени здание было очень высоким – 4 этажным, а башню дома венчал необычный стеклянный шар. Первые два этажа занимали магазин и мастерская ювелира, а на 3 и 4 расположились конторы и квартира Грановского, где он жил с семьей. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны и после освобождения города в 1943 году его решили не восстанавливать, а просто снесли.

Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

Не один десяток лет жители Днепра поднимаясь наверх по проспекту Яворницкого видели огромный строительный забор-ограждение. Забор скрывал разрушающийся доходный дом, построенный в конце 1880-х годов. Здание было знаменито тем, что на фасаде у него размещались атланты, поддерживающие крышу здания. Всего было 4 атланта, но Вторую мировую войну пережили только два.  Архитектор задумал здание как двухэтажное – таким оно и было. Но после 1945 года было принято решение надстроить еще два этажа и здание стало четырехэтажным. Комнаты, которые раньше могли арендовать только состоятельные граждане, превратили в коммуналку. Но с тех пор ремонтом здания никто не занимался. Со временем дом с атлантами стал разрушаться. В 2017 его снесли. Сегодня там планируют построить новый дом.

Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

Больница Красного Креста была построена в 1910 году. В комплекс зданий на Первозвановской улице входила амбулатория, хирургический стационар и терапевтическое отделение. На момент постройки больница была очень современной – не только по наличию в ней различного оборудования, но и с точки зрения удобства для работников. На ее территории были комнаты для проживания персонала, здание для врачей, где они могли собираться и консультироваться, аптека. Комплекс занимал почти весь квартал. Лечили тут и взрослых, и детей. Здания со временем стало проседать, их признали аварийными, в 2012 году начал разрушаться главный корпус, а в 2013-2016 годах начали рушиться и остальные. Весной 2019 года она была снесена. Тут строится новый ЖК.

Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

В начале прошлого века на Провиантской улице в Днепре купец Лившиц возвел доходный дом. Здание было трехэтажным, на первом этаже располагались магазины и конторы, на втором и третьем – были комнаты для аренды. После Второй мировой войны комнаты дома стали коммунальными квартирами, но от времени он начал рушится. В 2015 году его снесли, а на его месте появился торговый центр.

Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

Один из символов современно Днепре – магазин «Детский мир» был построен в начале 1930-х годов по проекту архитектора Александра Красносельского. Мало кто знает, что то, что много лет мы видели на проспекте Яворницкого – переделка изначальной задумки архитектора. В 1943 году во время боев за город здание магазина сгорело. При его восстановлении площадь универмага была увеличена. В 1987 году магазин был реконструирован во второй раз. Тогда к нему добавилось два этажа. В начале 2008 года его снесли.

Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки
Новости Днепра
Сегодня 15:20
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7…

В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась
Новости Днепра
Сегодня 13:27
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине…

ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми
Новости Днепра
Сегодня 12:34
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской…

Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука
Новости Днепра
Сегодня 12:33
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

Последние новости

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.

Сегодня 15:20
4
просмотров
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

Сегодня 15:19
5
просмотров
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.

Сегодня 14:46
2
просмотров
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку

Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.

Сегодня 14:05
4
просмотров
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.

Сегодня 13:27
1
просмотров
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур

Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".

Сегодня 12:54
8
просмотров
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…

Сегодня 12:34
7
просмотров
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

Сегодня 12:33
8
просмотров
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти

В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.

Сегодня 11:48
7
просмотров
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей

Пострадавших госпитализировали в больницы города.

Сегодня 11:20
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх