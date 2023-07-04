ТОП-5 известных зданий, навсегда исчезнувших с улиц Днепра: дом со стеклянным шаром и известная больница (ФОТО)

В Днепре много старинных домов, которые уже доживают свой век и от которых остался только фасад. Их было значительно больше, но часть уже разрушена до основания, а на их месте стоят новые здания.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 домов, которых уже нет в Днепре.

На месте, где сегодня находится «Ротонда» у ЦУМа до начала Второй мировой войны был дом местного ювелира Грановского. Здание привлекало внимание тем, что для того времени здание было очень высоким – 4 этажным, а башню дома венчал необычный стеклянный шар. Первые два этажа занимали магазин и мастерская ювелира, а на 3 и 4 расположились конторы и квартира Грановского, где он жил с семьей. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны и после освобождения города в 1943 году его решили не восстанавливать, а просто снесли.

Не один десяток лет жители Днепра поднимаясь наверх по проспекту Яворницкого видели огромный строительный забор-ограждение. Забор скрывал разрушающийся доходный дом, построенный в конце 1880-х годов. Здание было знаменито тем, что на фасаде у него размещались атланты, поддерживающие крышу здания. Всего было 4 атланта, но Вторую мировую войну пережили только два. Архитектор задумал здание как двухэтажное – таким оно и было. Но после 1945 года было принято решение надстроить еще два этажа и здание стало четырехэтажным. Комнаты, которые раньше могли арендовать только состоятельные граждане, превратили в коммуналку. Но с тех пор ремонтом здания никто не занимался. Со временем дом с атлантами стал разрушаться. В 2017 его снесли. Сегодня там планируют построить новый дом.

Больница Красного Креста была построена в 1910 году. В комплекс зданий на Первозвановской улице входила амбулатория, хирургический стационар и терапевтическое отделение. На момент постройки больница была очень современной – не только по наличию в ней различного оборудования, но и с точки зрения удобства для работников. На ее территории были комнаты для проживания персонала, здание для врачей, где они могли собираться и консультироваться, аптека. Комплекс занимал почти весь квартал. Лечили тут и взрослых, и детей. Здания со временем стало проседать, их признали аварийными, в 2012 году начал разрушаться главный корпус, а в 2013-2016 годах начали рушиться и остальные. Весной 2019 года она была снесена. Тут строится новый ЖК.

В начале прошлого века на Провиантской улице в Днепре купец Лившиц возвел доходный дом. Здание было трехэтажным, на первом этаже располагались магазины и конторы, на втором и третьем – были комнаты для аренды. После Второй мировой войны комнаты дома стали коммунальными квартирами, но от времени он начал рушится. В 2015 году его снесли, а на его месте появился торговый центр.

Один из символов современно Днепре – магазин «Детский мир» был построен в начале 1930-х годов по проекту архитектора Александра Красносельского. Мало кто знает, что то, что много лет мы видели на проспекте Яворницкого – переделка изначальной задумки архитектора. В 1943 году во время боев за город здание магазина сгорело. При его восстановлении площадь универмага была увеличена. В 1987 году магазин был реконструирован во второй раз. Тогда к нему добавилось два этажа. В начале 2008 года его снесли.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: