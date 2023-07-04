ТОП-5 відомих будівель, що назавжди зникли з вулиць Дніпра: будинок зі скляною кулею та відома лікарня (ФОТО)

У Дніпрі багато старовинних будинків, які вже доживають свій вік і від яких залишився лише фасад. Їх було значно більше, але частина вже зруйнована вщент, а на їхньому місці стоять нові будівлі.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 будинків, яких уже немає у Дніпрі.

На місці, де сьогодні знаходиться «Ротонда», біля ЦУМу до початку Другої світової війни був будинок місцевого ювеліра Грановського.

Будівля привертала увагу тим, що для того часу будівля була дуже високою – 4 поверховою, а вежу будинку вінчала незвичайна скляна куля. Перші два поверхи займали магазин та майстерня ювеліра, а на 3 та 4 розташувалися контори та квартира Грановського, де він жив із родиною. Будівля сильно постраждала під час Другої світової війни і після визволення міста у 1943 році її вирішили не відновлювати, а просто знесли.

Не один десяток років мешканці Дніпра, піднімаючись нагору проспектом Яворницького, бачили величезний будівельний паркан-огорожу. Він приховував залишки прибуткового будиноку, що поступово руйнувався від часу, бо був побудований наприкінці 1880-х років. Будинок був відомий тим, що на фасаді у нього розміщувалися атланти, які підтримували дах будівлі. Усього було 4 атланти, але Другу світову війну пережили лише два. Архітектор задумав будівлю як двоповерхову – такою вона і була. Але після 1945 року було ухвалено рішення надбудувати ще два поверхи і будівля стала чотириповерховою. Кімнати, які раніше могли орендувати лише заможні громадяни, перетворили на комуналку. Але з того часу ремонтом будівлі ніхто не займався. Згодом будинок із атлантами став руйнуватися. 2017-го його знесли. Сьогодні там планують збудувати новий будинок.

Лікарня Червоного Хреста була збудована у 1910 році. До комплексу будівель на Первозванівській вулиці входила амбулаторія, хірургічний стаціонар та терапевтичне відділення. На момент побудови лікарня була дуже сучасною – не лише за наявності в ній різного обладнання, а й з погляду зручності для працівників. На її території були кімнати для проживання персоналу, будинок для лікарів, де вони могли збиратися та консультуватися, аптека. Комплекс займав майже цілий квартал. Лікували тут і дорослих, і дітей. Будівлі згодом почали просідати, їх визнали аварійними, у 2012 році почав руйнуватися головний корпус, а у 2013-2016 роках почали руйнуватися й інші. Весною 2019 року її було знесено. Тут будується новий ЖК.

На початку минулого століття на Провіантській вулиці у Дніпрі купець Лівшиць збудував прибутковий будинок. Будівля була триповерховою, на першому поверсі розташовувалися магазини та контори, на другому та третьому – були кімнати для оренди. Після Другої світової війни кімнати будинку стали комунальними квартирами, але від часу він почав руйнуватися. 2015 року його знесли, а на його місці з’явився торговий центр.

Один із символів сучасного Дніпра – магазин «Дитячий світ» було збудовано на початку 1930-х років за проектом архітектора Олександра Красносельського. Мало хто знає, що те, що багато років ми бачили на проспекті Яворницького – переробка початкового задуму архітектора. 1943 року під час боїв за місто будівля магазину згоріла. За його відновлення площу універмагу було збільшено. 1987 року магазин було реконструйовано вдруге. Тоді до нього додалося два поверхи. На початку 2008 року його знесли.

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