Смерть подростков на Днепропетровщине могла произойти из-за «трендов» Тик-Тока

На Днепропетровщине двое подростков задушили себя пакетами, возможно они посмотрели соответствующие видео в Тик-Токе.

Два дня назад мы писали о жутком самоубийстве двух детей из Днепропетровской области.

К трагедии могли привести тренды популярной соцсети Тик-Ток.

Еще в 2021 году в США 7 детей покончили жизнь самоубийством, из-за так называемого «blackout challenge».

В «трендовых» видео соцсети люди перекрывали себе кислород с помощью лент, ремней и прочими вещами. Возможно, этот тренд появился снова.

Психологи напомнят, что дети часто становятся зависимыми от соцсетей и могут копировать неадекватное поведение «селебрети» из интернета.

Следует тщательно проверять контент несовершеннолетних, чтобы избежать подобных трагедий.

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