Смерть подростков на Днепропетровщине могла произойти из-за «трендов» Тик-Тока

Два дня назад мы писали о жутком самоубийстве двух детей из Днепропетровской области.
К трагедии могли привести тренды популярной соцсети Тик-Ток.
Еще в 2021 году в США 7 детей покончили жизнь самоубийством, из-за так называемого «blackout challenge».
В «трендовых» видео соцсети люди перекрывали себе кислород с помощью лент, ремней и прочими вещами. Возможно, этот тренд появился снова.
Психологи напомнят, что дети часто становятся зависимыми от соцсетей и могут копировать неадекватное поведение «селебрети» из интернета.
Следует тщательно проверять контент несовершеннолетних, чтобы избежать подобных трагедий.Козенко Антон
Автор:
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