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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб

Сегодня 06:45
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За прошедшие сутки, 24 апреля, ВСУ отразили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Новости Днепра про Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Клюсы, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Кучеровка, Шалыгино, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Могрица, Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелка, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Комар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Орехов Запорожской области; Ивановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, наши защитники сбили 10 враждебных БПЛА разных типов.

 

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Новости Днепра про Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, - ГенштабРусский

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