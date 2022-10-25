Россияне убили двух человек в Днепре, еще троих ранили, — Резниченко

Противник нацелился на один из районов Днепра. Из-за удара произошел пожар на заправке. Все детали уточняются.

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