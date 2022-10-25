Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили, – Резніченко

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Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці. Усі деталі з’ясовуються.
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