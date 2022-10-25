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Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили, – Резніченко

Сьогодні 22:25
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Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто.

 

 

 

Новости Днепра про Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили, – Резніченко

Ворог поцілив в один з районів Дніпра. Через удар сталася пожежа на автозаправці. Усі деталі з’ясовуються.


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Новости Днепра про Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили, – РезніченкоУкраїнська

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