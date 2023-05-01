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  • Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей

Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей

Сегодня 08:30
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Оккупанты снова выпустили по Днепропетровщине ракеты. Враг дважды за ночь атаковал Павлоград и Павлоградский район.

Новости Днепра про Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей

«Нашим защитникам удалось сбить 7 ракет. Благодарность всему личному составу за то, что защищают Днепропетровщину», — заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, за помощью медиков обратилось 25 человек, из них трое – дети. По предварительным данным, двух женщин 1967 и 1978 годов рождения, а также мужчину 1995 года рождения пришлось госпитализировать.

«В самом Павлограде изуродовано промышленное предприятие, 19 многоквартирных и 25 частных домов, 3 школы и столько же детсадов, полдесятка магазинов. Также произошли пожары, спасатели работают», — отметил он.

Сообщается, что в других громадах области тоже есть поврежденные здания: в Вербковской ТГ это около 40 домов, еще 2 – в Юрьевской ТГ, в Межирицкой ТГ изуродована школа.

Новости Днепра про Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей

Новости Днепра про Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей

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Новости Днепра про Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детейУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детейРусский

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