Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей

«Нашим защитникам удалось сбить 7 ракет. Благодарность всему личному составу за то, что защищают Днепропетровщину», — заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
По его словам, за помощью медиков обратилось 25 человек, из них трое – дети. По предварительным данным, двух женщин 1967 и 1978 годов рождения, а также мужчину 1995 года рождения пришлось госпитализировать.
«В самом Павлограде изуродовано промышленное предприятие, 19 многоквартирных и 25 частных домов, 3 школы и столько же детсадов, полдесятка магазинов. Также произошли пожары, спасатели работают», — отметил он.
Сообщается, что в других громадах области тоже есть поврежденные здания: в Вербковской ТГ это около 40 домов, еще 2 – в Юрьевской ТГ, в Межирицкой ТГ изуродована школа.
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