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  • Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітей

Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітей

Сьогодні 08:30
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Окупанти знову випустили по Дніпропетровщині ракети. Ворог двічі за ніч атакував Павлоград та Павлоградський район.

Новости Днепра про Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітей

“Нашим захисникам вдалося збити 7 ракет. Подяка всьому особовому складу за те, що захищають Дніпропетровщину”, – заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, за допомогою медиків звернулося 25 осіб, із них троє – діти. За попередніми даними, двох жінок 1967 та 1978 років народження, а також чоловіка 1995 року народження довелося госпіталізувати.

“У самому Павлограді понівечено промислове підприємство, 19 багатоквартирних та 25 приватних будинків, 3 школи та стільки ж дитсадків, півдесятка магазинів. Також сталися пожежі, рятувальники працюють”, – зазначив він.

Повідомляється, що в інших громадах області теж є пошкоджені будівлі: у Вербківській ТГ це близько 40 будинків, ще 2 – у Юріївській ТГ, у Межирицькій ТГ понівечена школа.

Новости Днепра про Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітей

Новости Днепра про Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітей

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Новости Днепра про Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітейУкраїнська Новости Днепра про Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: 25 людей постраждали, серед них троє дітейРусский

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