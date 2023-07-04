Подоляк об угрозе теракта на ЗАЭС: подробности

Он пояснил, что Россия использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям не имеет силы. Таким образом Кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

«Пятьдесят уже на пятьдесят. Потому что с одной стороны они (Россия, — ред.) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для «Росатома» — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать», — заявил он.

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской…

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине…

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7…

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов. 4 просмотров

Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная. 2 просмотров