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Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: подробиці

04.07.2023 21:15
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Загроза можливого терористичного акту росіян на Запорізькій АЕС складає п'ятдесят на п'ятдесят.

Новости Днепра про Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: подробиці

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“П’ятдесят вже на п’ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія, – ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для “Росатому” – вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити”, – заявив він.

Він пояснив, що Росія використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом.

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Новости Днепра про Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: подробиціРусский

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