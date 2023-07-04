Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: подробиці

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
“П’ятдесят вже на п’ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія, – ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для “Росатому” – вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити”, – заявив він.
Він пояснив, що Росія використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом.
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