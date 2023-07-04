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Паника о возможной аварии на ЗАЭС в ночь на 5 июля: комментарий председателя Никопольского РОА

04.07.2023 22:00
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В соцсетях начали активно распространять волну паники по поводу возможной аварии на Запорожской АЭС. Озвучивают несколько разных вариантов дат и сценариев развертывания событий. Чтобы успокоить население глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко высказал свои мысли по этому поводу.

Новости Днепра про Паника о возможной аварии на ЗАЭС в ночь на 5 июля: комментарий председателя Никопольского РОА

По его словам, даже россияне не знают дату возможной диверсии. То есть, они получат приказ непосредственно перед его исполнением. Есть надежда, что он не будет исполнен, поскольку в опасности окажутся и сами оккупанты.

Также Евтушенко отметил, что в районе все находятся на местах, мониторится безопасность и радиационная ситуация на ЗАЭС. В случае подтвержденных нештатных ситуаций всем сообщат об аварии и начале эвакуации.

“Из общения с определенными людьми имеем информацию о минировании россиянами шандоров и системы циркуляции охладителя. Взрыв повредит систему охлаждения, в результате чего начнет расти температура активной зоны реакторов. Критическое повышение температуры активной зоны реактора, который находится в состоянии горячей остановки, произойдет в промежутке от 12 до 24 часов. Что будет дальше – точно неизвестно в связи с отсутствием практического опыта. Есть несколько прогнозных моделей специалистов в диапазоне от «не произойдет ничего масштабного» до «произойдет взрыв», – рассказал Евтушенко.

Председатель РВА говорит, что даже при поврежденной системе охлаждения персонал ЗАЭС, если россияне допустят их к выполнению работ, попытается стабилизировать ситуацию и предотвратить разогрев активной зоны.

«От повреждения системы охлаждения до аварии будет промежуток времени 12-24 часа. Это время будет использовано для эвакуации населения. Такая эвакуация будет быстрой в связи с отсутствием потребности в санитарной обработке и безопасной для людей из-за отсутствия радиационного загрязнения территории”, — добавил Евгений Евтушенко.

Следует помнить, что в любом из сценариев возможной аварии на ЗАЭС будет важным направление ветра с момента загрязнения. В настоящее время преобладает ветер в направлении Крыма.

“С целью создания паники возможны провокации россиян с локальным радиационным загрязнением территории ЗАЭС и одновременными вбросами информации об аварии на ЗАЭС. Поэтому сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации. В случае настоящей аварии вы будете получать последующие аннотации. На данный момент ЗАЭС, насколько это возможно, работает в штатном режиме”, — добавил глава РВА.

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Новости Днепра про Паника о возможной аварии на ЗАЭС в ночь на 5 июля: комментарий председателя Никопольского РОАУкраїнська Новости Днепра про Паника о возможной аварии на ЗАЭС в ночь на 5 июля: комментарий председателя Никопольского РОАРусский

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