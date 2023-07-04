Паніка щодо можливої аварії на ЗАЕС в ніч на 5 липня: коментар голови Нікопольської РВА

У соцмережах почали активно розповсюджувати хвилю паніки щодо можливої аварії на Запорізькій АЕС. Озвучують кілька різних варіантів дат та сценаріїв розгортання подій. Аби заспокоїти населення голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко висловив свої думки щодо цього.

За його словами, навіть росіяни не знають дату можливої диверсії. Тобто вони отримають наказ безпосередньо перед його виконанням. Є надія, що його не буде виконано, оскільки в небезпеці опиняться і самі окупанти.

Також Євтушенко зазначив, що в районі всі знаходяться на місцях, моніториться безпекова та радіаційна ситуація на ЗАЕС. В разі підтверджених нештатних ситуацій всіх повідомлять про аварію та початок евакуації.

“Зі спілкування з певними людьми маємо інформацію про мінування росіянами шандори та системи циркуляції охолоджувача. Вибух пошкодить систему охолодження, внаслідок чого почне зростати температура активної зони реакторів. Критичне підняття температури активної зони реактора, який знаходиться в стані гарячої зупинки, станеться в проміжку від 12 до 24-х годин. Що буде далі – достеменно невідомо у зв’язку з відсутністю практичного досвіду. Є декілька прогнозних моделей фахівців в діапазоні від «не станеться нічого масштабного» до «станеться вибух»”, – розповів Євтушенко.

Голова РВА каже, що навіть при пошкодженій системі охолодження персонал ЗАЕС, якщо росіяни допустять їх до виконання робіт, спробує стабілізувати ситуацію та запобігти розігріву активної зони.

“Від пошкодження системи охолодження до аварії буде проміжок часу 12-24 години. Цей час буде використано для евакуації населення. Така евакуація буде швидкою у зв’язку з відсутністю потреби в санітарній обробці та безпечною для людей у зв’язку з відсутністю радіаційного забруднення території”, – додав Євген Євтушенко.

Варто пам’ятати, що в будь-якому зі сценаріїв можливої аварії на ЗАЕС, буде важливим напрямок вітру від моменту забруднення. На даний момент переважає вітер в напрямку Криму.

“З метою створення паніки можливі провокації росіян з локальним радіаційним забрудненням території ЗАЕС та одночасними вкидами інформації про аварію на ЗАЕС. Тому зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації. У випадку реальної аварії ви будете отримувати подальші інструкції. Станом на зараз ЗАЕС, наскільки це можливо, працює в штатному режимі”, – додав голова РВА.

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