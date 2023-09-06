Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до Молдови

В Одеській області днями прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Правопорушники виявилися мешканцями Дніпропетровської, Закарпатської та Житомирської областей.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Зазначається, що маршрут своєї подорожі «мандрівники» відшукали, використовуючи закритий Telegram-канал. За допомогою таксі вони дістались села Петропавлівка, що на Одещині, а далі вирушили пішки до кордону з Молдовою. На цьому етапі шляху їх виявили та затримали прикордонники.

Як з’ясувалось, усі чоловіки за віком підлягають мобілізації та вдались до протиправних намірів через обмеження у виїзді.

Наразі всіх осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

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