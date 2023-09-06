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Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до Молдови

Сьогодні 08:30
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В Одеській області днями прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до Молдови

Правопорушники виявилися мешканцями Дніпропетровської, Закарпатської та Житомирської областей.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Зазначається, що маршрут своєї подорожі «мандрівники» відшукали, використовуючи закритий Telegram-канал. За допомогою таксі вони дістались села Петропавлівка, що на Одещині, а далі вирушили пішки до кордону з Молдовою. На цьому етапі шляху їх виявили та затримали прикордонники.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до Молдови

Як з’ясувалось, усі чоловіки за віком підлягають мобілізації та вдались до протиправних намірів через обмеження у виїзді.
Наразі всіх осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до МолдовиУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до МолдовиРусский

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