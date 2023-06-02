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Комп’ютери та мобільні телефони: на Дніпропетровській області поліцейський викрав речдоки

Сьогодні 19:45
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У Дніпропетровській області поліцейський викрав речових доказів більше ніж на 300 тисяч.

Новости Днепра про Комп’ютери та мобільні телефони: на Дніпропетровській області поліцейський викрав речдоки

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

Екс-поліцейський відповідав за зберігання речових доказів. Скориставшись своєю посадою чоловік викрав комп’ютери та мобільні телефони, які вилучили у рамках кримінального впровадження. 

Більшу частину техніки зловмисник здав у ломбард, залишок роздав близьким людям. Загалом чоловік виніс речових доказів на суму понад 330 тисяч гривень.

Суд визнав чоловіка винним у привласненні та розтраті чужого майна, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України). 

Його засудили до 5 років за гратами з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

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Новости Днепра про Комп’ютери та мобільні телефони: на Дніпропетровській області поліцейський викрав речдокиУкраїнська

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