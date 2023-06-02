Комп’ютери та мобільні телефони: на Дніпропетровській області поліцейський викрав речдоки

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
Екс-поліцейський відповідав за зберігання речових доказів. Скориставшись своєю посадою чоловік викрав комп’ютери та мобільні телефони, які вилучили у рамках кримінального впровадження.
Більшу частину техніки зловмисник здав у ломбард, залишок роздав близьким людям. Загалом чоловік виніс речових доказів на суму понад 330 тисяч гривень.
Суд визнав чоловіка винним у привласненні та розтраті чужого майна, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
Його засудили до 5 років за гратами з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.
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