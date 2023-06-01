Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Ботанічний сад ДНУ став улюбленим місцем відпочинку багатьох дніпрян та гостей нашого міста.

Там можна помилуватися рідкісними рослинами та сфотографуватися на їхньому фоні.

Ботсад відкритий для відвідувачів у будні з 9:00 до 15:00. Для тих, хто не може відвідати зелену зону у ці дні, є хороша новина – ботанічний сад буде працювати у суботу, 3 червня – з 10:00 до 16:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.

Не пропустить цвітіння пізніх бузків та тюльпанового дерева. Також починають квітувати троянди та гібридні півники. Вхід з вул. Бронетанкова через адміністративний корпус, – йдеться у повідомленні.

Вартість квитків:

дорослі – 45 грн;

діти від 7 до 14 років – 15 грн;

діти до 7 років – безкоштовно;

переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення);

діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.

Усі види квитків можна придбати в касі на вході (квитки в експозиційну оранжерею оплачуються окремо). Також планується проведення екскурсій по території саду. Подробиці тут.

Крім того, у виробничій теплиці можна придбати кімнатні рослини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО).

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