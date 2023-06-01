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  • Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Сьогодні 13:47
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Ботанічний сад ДНУ став улюбленим місцем відпочинку багатьох дніпрян та гостей нашого міста.

Новости Днепра про Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Там можна помилуватися рідкісними рослинами та сфотографуватися на їхньому фоні.

Ботсад відкритий для відвідувачів у будні з 9:00 до 15:00. Для тих, хто не може відвідати зелену зону у ці дні, є хороша новина – ботанічний сад буде працювати у суботу, 3 червня – з 10:00 до 16:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.

Не пропустить цвітіння пізніх бузків та тюльпанового дерева. Також починають квітувати троянди та гібридні півники. Вхід з вул. Бронетанкова через адміністративний корпус, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Вартість квитків:

  • дорослі – 45 грн;
  • діти від 7 до 14 років – 15 грн;
  • діти до 7 років – безкоштовно;
  • переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення);
  • діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.

Усі види квитків можна придбати в касі на вході (квитки в експозиційну оранжерею оплачуються окремо). Також планується проведення екскурсій по території саду. Подробиці тут. 

Крім того, у виробничій теплиці можна придбати кімнатні рослини.

Новости Днепра про Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Новости Днепра про Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО).

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Новости Днепра про Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове деревоУкраїнська

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