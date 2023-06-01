Чи працюватиме у Дніпрі у суботу ботсад: цвітуть бузок та тюльпанове дерево

Там можна помилуватися рідкісними рослинами та сфотографуватися на їхньому фоні.
Ботсад відкритий для відвідувачів у будні з 9:00 до 15:00. Для тих, хто не може відвідати зелену зону у ці дні, є хороша новина – ботанічний сад буде працювати у суботу, 3 червня – з 10:00 до 16:00.
Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.
Не пропустить цвітіння пізніх бузків та тюльпанового дерева. Також починають квітувати троянди та гібридні півники. Вхід з вул. Бронетанкова через адміністративний корпус, – йдеться у повідомленні.
Вартість квитків:
Усі види квитків можна придбати в касі на вході (квитки в експозиційну оранжерею оплачуються окремо). Також планується проведення екскурсій по території саду. Подробиці тут.
Крім того, у виробничій теплиці можна придбати кімнатні рослини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсаду розквітло незвичайне дерево (ФОТО).
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