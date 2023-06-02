У Дніпрі зафіксували перший рекорд з народжуваності у червні: дівчаток більше

Життя переможе!

Чи не щодня росіяни атакують міста та села Дніпропетровщини ракетами та дронами. Але нас не зламати – ми продовжуємо жити, допомагати нашим захисникам, працювати, створювати сім’ї та народжувати дітей.

Так, у Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності у червні: за минулу добу на світ з’явилися 25 дітей.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Із них 15 дівчаток та 10 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх діток, бажаємо щастя, здоров’я та миру!

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