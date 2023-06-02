Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі зафіксували перший рекорд з народжуваності у червні: дівчаток більше

У Дніпрі зафіксували перший рекорд з народжуваності у червні: дівчаток більше

Сьогодні 12:29
просмотров

Життя переможе!

Новости Днепра про У Дніпрі зафіксували перший рекорд з народжуваності у червні: дівчаток більше

Чи не щодня росіяни атакують міста та села Дніпропетровщини ракетами та дронами. Але нас не зламати – ми продовжуємо жити, допомагати нашим захисникам, працювати, створювати сім’ї та народжувати дітей.

Так, у Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності у червні: за минулу добу на світ з’явилися 25 дітей.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Із них 15 дівчаток та 10 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх діток, бажаємо щастя, здоров’я та миру!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі зафіксували перший рекорд з народжуваності у червні: дівчаток більшеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зафіксували перший рекорд з народжуваності у червні: дівчаток більшеРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:55
    Житломасив та кілька селищ у передмісті Дніпра залишилися без води: причина

    Зробіть запаси питної та технічної води!

    У Дніпрі на Калиновій вночі горів Hyundai (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:06
    У Дніпрі на Калиновій вночі горів Hyundai (ФОТО)

    Сьогодні вночі на Калиновій горів легковик.

    У центрі Дніпра виявили тіло жінки без одягу: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:32
    У центрі Дніпра виявили тіло жінки без одягу: що кажуть у поліції

    Ми звернулися за коментарем до поліції.

    Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу
    Новини Дніпра
    Вчора 23:56
    Ніч може бути складною: мешканців Дніпра закликали реагувати на тривогу

    Будь ласка, бережіть себе!

    Наверх