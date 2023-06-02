Компьютеры и мобильные телефоны: в Днепропетровской области полицейский похитил вещдоки

В Днепропетровской области полицейский украл вещественных доказательств больше чем на 300 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Экс-полицейский отвечал за хранение вещественных доказательств. Воспользовавшись своей должностью, мужчина похитил компьютеры и мобильные телефоны, которые изъяли в рамках уголовного внедрения.

Большую часть техники злоумышленник сдал в ломбард, остаток раздал близким людям. В общей сложности мужчина вынес вещественные доказательства на сумму более 330 тысяч гривен.

Суд признал мужчину виновным в присвоении и растрате чужого имущества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Его приговорили к 5 годам за решеткой с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

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