Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівці

Котик дивом вцілів.

У столиці Таїланду котик Шифу з вагою 8,5 кг випав з шостого поверху, розбив у автівці, що стояла внизу, заднє скло та вижив.

Про це повідомив власник автівки в Fаcebook.

Як з’ясувалося, Шифу гуляв балконом, але зірвався і впав.

Після падіння вусатого відразу відвезли до ветеринара. На щастя, з ним все добре – його врятувала зайва вага. Зазначається, що Шифу тільки втратив два кігті.

Власники котика пообіцяли відшкодувати ремонт авто.

Крім того, їм довелося заплатити штраф у 28 доларів – у багатоповерхівках Бангкока заборонено тримати котів.

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