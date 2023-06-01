Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівці

Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівці

Сьогодні 18:32
просмотров

Котик дивом вцілів.

Новости Днепра про Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівці

У столиці Таїланду котик Шифу з вагою 8,5 кг випав з шостого поверху, розбив у автівці, що стояла внизу, заднє скло та вижив.

Про це повідомив власник автівки в Fаcebook.

Як з’ясувалося, Шифу гуляв балконом, але зірвався і впав.

Після падіння вусатого відразу відвезли до ветеринара. На щастя, з ним все добре – його врятувала зайва вага. Зазначається, що Шифу тільки втратив два кігті.

Новости Днепра про Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівці

Власники котика пообіцяли відшкодувати ремонт авто.

Новости Днепра про Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівці

Крім того, їм довелося заплатити штраф у 28 доларів – у багатоповерхівках Бангкока заборонено тримати котів.

Читайте також:

Новости Днепра про Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівціУкраїнська Новости Днепра про Врятувала зайва вага: у Бангкоку котик впав з 6-го поверху та розбив скло в автівціРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Масована атака безпілотників на москву: що відомо
    новини України
    30.05.2023 11:27
    Масована атака безпілотників на москву: що відомо

    Уранці 30 травня у москві відбувається щось дивне - повідомляють…

    Чеський спортсмен простояв у планці майже 10 годин та побив світовий рекорд
    Світові новини
    27.05.2023 17:52
    Чеський спортсмен простояв у планці майже 10 годин та побив світовий рекорд

    Житель Чехії побив світовий рекорд Гіннеса, найдовше протримавшись у планці.

    У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо
    Новини Дніпра
    27.05.2023 10:56
    У Дніпрі на Кондратюка 80-річна жінка впала з 5-го поверху: що відомо

    Нещасний випадок стався вчора, 26 травня, у багатоповерхівці на вулиці…

    Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, – Пашинян
    Світові новини
    25.05.2023 17:50
    Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, – Пашинян

    Вірменія та Азербайджан не мають взаємних територіальних претензій, що може…

    Наверх