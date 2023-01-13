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Оккупанты ударили ракетами по трем городам, — сводка Генштаба

Сегодня 10:00
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Российские войска в четверг, 12 января, нанесли ракетные удары по трем городам Украины. В то же время оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и пытаются скрыться под спецодеждой российских предприятий.

Новости Днепра про Оккупанты ударили ракетами по трем городам, - сводка Генштаба

Так, противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка Большая Новоселка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб.

На Купянском направлении пострадали районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневого воздействия подверглись Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка и Свободное Поле, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка.

На Херсонском направлении минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Антоновка и Херсон.

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, осуществляют домовые обходы. К тому же захватчиков беспокоит проукраинская позиция граждан региона, представляющая для них угрозу.

В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.

Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами «Роснефть» и «Электросталь» для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к оккупационным войскам.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта врага.

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Новости Днепра про Оккупанты ударили ракетами по трем городам, - сводка ГенштабаУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты ударили ракетами по трем городам, - сводка ГенштабаРусский

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