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В Днепре начнется перевыпуск ученических: когда и где можно получить документ

Сегодня 12:24
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В Днепре планируют перевыпустить ученические билеты для детей, которые учатся в 5-6 и 10-11 классах.

Новости Днепра про В Днепре начнется перевыпуск ученических: когда и где можно получить документ

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сейчас работают над печатью и выдачей ученических билетов. Они уже готовы для первоклассников, зарегистрированных в системе (около 3,5 тыс. карточек). Многие школы уже забрали напечатанные ученические, а некоторые должны еще это сделать, чтобы передать их потом детям. Кроме первоклассников, речь идет и об учениках 2-11 классов, которые получают ученические впервые, детях, потерявших билет, а также тех, кто перешел из заведения в заведение.

В настоящее время начинают кампанию масштабного перевыпуска ученических для переходных классов – 5-6 и 10-11 (2022-2023 учебного года). Самая главная задача перевыпуска – это обновление данных ребенка. В горсовете призывают родителей, еще не предоставивших фото ребенка для документа, сделать это. Фото должно быть без лишних элементов на светлом фоне в формате jpg. Его нужно отправить классному руководителю.

Новые ученические планируют выдавать уже в конце февраля или начале марта. Просроченные ученические билеты с голограммной наклейкой действуют до 30 марта 2023 года. Если ребенок потерял ученический, следует обратиться к директору учебного заведения и написать заявление на перевыпуск ученического билета в связи с потерей. Если ребенок перешел из одной школы в другую, необходимо обратиться в новое учебное заведение, чтобы директор подал заявку на перевыпуск ученического в связи с изменением учебного заведения.

До перевыпуска можно пользоваться документом, выданным в предыдущей школе. Относительно оформления ученического билета можно обращаться на горячую линию КП «єДніпро» с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45 по номерам: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94.

Напомним, ученический билет в Днепре дает право на бесплатный проезд в электротранспорте и 25% скидку на проезд автобусными маршрутами.

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