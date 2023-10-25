На пляже Днепра обнаружили запрещенный пестицид: есть ли опасность для людей

На пляжах акватории Днепра обнаружили запрещенные пестициды.

По крайней мере, такие выводы сделали специалисты проекта «Чистый воздух для Украины», которые исследовали воду в акватории Днепра и брали пробы со дна Каховского водохранилища. Отобранные образцы проанализировали в лабораториях Чехии и Нидерландов, сообщает «Відкритий».

Результаты удивили специалистов. Наиболее вредные вещества были найдены на популярном пляже акватории Днепра. Речь идет о нефти и тяжелых металлах. Их содержание в разы превышает допустимые нормы. Некоторые обнаруженные вещества канцерогенные.

В частности, в пробах обнаружили ДДТ – хлорорганический пестицид, который перестали использовать в 20 веке, из-за его токсичности для людей и природы. Специалисты проведут повторные исследования, ведь попадание этого вещества в пищу может негативно отразиться на здоровье местных жителей.

На каком именно пляже обнаружили опасные пестициды специалисты не уточняли.

Наибольшую опасность для людей обнаружили в акватории реки Днепр в черте города Запорожья.

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