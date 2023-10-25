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На пляжі Дніпра виявили заборонений пестицид: чи є небезпека для людей

25.10.2023 14:59
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На пляжах акваторії Дніпра знайшли заборонені пестициди.

Новости Днепра про На пляжі Дніпра виявили заборонений пестицид: чи є небезпека для людей

Принаймні такі висновки зробили фахівці проєкту “Чисте повітря для України”, які досліджували воду в гирлі Дніпра та брали проби з дна Каховського водосховища. Відібрані зразки проаналізували у лабораторіях Чехії та Нідерландів, повідомляє “Відкритий”. 

Результати здивували фахівців. Найбільш шкідливі речовини було знайдено на популярному пляжі акваторії Дніпра. Мова йде про нафту і важкі метали. Їхній вміст в рази перевищує допустимі норми. Деякі виявлені речовини канцерогенні.

Зокрема, у пробах виявили ДДТ – хлорорганічний пестицид, який перестали використовувати у 20-му столітті, через його токсичність для людей та природи. Фахівці проведуть повторні дослідження, адже потрапляння цієї речовини у їжу може негативно впливати на здоров’я місцевих мешканців. 

На якому саме пляжі віднайшли небезпечні пестициди фахівці не уточнювали.

Найбільшу небезпеку для людей виявили у відкладеннях річки Дніпро у межах міста Запоріжжя.

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Новости Днепра про На пляжі Дніпра виявили заборонений пестицид: чи є небезпека для людейУкраїнська Новости Днепра про На пляжі Дніпра виявили заборонений пестицид: чи є небезпека для людейРусский

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