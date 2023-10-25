Метеоролог рассказала, какой будет зима в этом году: ждать ли днепрянам морозов и снегопадов

В последние годы зимы в Украине, можно сказать, мягкие и не очень холодные, к тому же с небольшим количеством осадков.

Какой будет зима 2023-2024, рассказала метеоролог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в комментарии для OBOZ.UA.

По ее прогнозу, эта зима тоже будет теплой и мягкой. В первый зимний месяц прогнозируется только один морозный период – где-то в середине декабря могут ударить морозы до -15 градусов, еще несколько дней низких температур ожидается в январе – до -10 градусов. В то же время осадков будет мало — преимущественно мокрый снег или снег с дождем.

Метеоролог отметила, что все похолодания будут неустойчивыми и будут быстро меняться более высокими температурами.

Практически обойдется без особых морозов – 0…+5 градусов в дневное время, – отметила она.

Новый год прогнозируют также теплым и бесснежным.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре прогнозируют затяжные ливни: за несколько дней выпадет месячная норма осадков.

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