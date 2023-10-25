Метеорологиня розповіла, якою буде зима цього року: чи чекати дніпрянам морозів та снігопадів

Останніми роками зими в Україні, можна сказати, м'які і не дуже холодні, до того ж з малою кількістю опадів.

Якою буде зима 2023-2024, розповіла метеорологиня, завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова в коментарі для OBOZ.UA.

За її прогнозом, цьогорічна зима теж буде теплою та м’якою. У перший зимовий місяць прогнозується лише один морозний період – десь в середині грудня можуть вдарити морози до -15 градусів, ще кілька днів низьких температур очікується у січні – до -10 градусів. Водночас опадів буде мало – переважно мокрий сніг чи сніг з дощем.

Метеорологиня зауважила, що усі похолодання будуть нестійкими і швидко змінюватимуться вищими температурами.

Практично обійдеться без особливих морозів – 0…+5 градусів у денний час, – зазначила вона.

Новий рік в Україні прогнозують також теплим та безсніжним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі прогнозують затяжні зливи: за кілька днів випаде місячна норма опадів.

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