Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Сегодня 19:49
просмотров

Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.

Новости Днепра про Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Одной из жертв стала стоматолог Ольга Усова. В тот день она уходила с подругой на тренировку. У женщины остались мужчина, с которым еще в 2014 году они из Донецка переехали в Днепр, и 8-летний сын. У семьи нет собственного жилья, поэтому помочь с этим вызвался один из застройщиков Днепра Виктор Шинкевич. Он передал квартиру, которая теперь принадлежит маленькому Зореславу Усову. «Когда случилась эта ситуация, на меня свалились дополнительные расходы. Это очень выручит нас. Я всем сердцем люблю Днепр. Я не покидал его. С первых дней пошел получать оружие, когда произошло это в прошлом году, — в «Страже Днепра», — говорит отец мальчика Эдуард Усов.

Сам застройщик рассказал, что решение о предоставлении жилья принял сразу, ведь был поражен единством города и всех людей, которые с первых минут после трагедии 14 января сплотились для помощи. «Каждый чем мог, тем помогал. Нет, пожалуй, такого человека, который не сочувствовал бы этой ситуации. Город думал, как расселить людей. У меня сразу возникла эта идея», — сказал Виктор Шинкевич.

В то же время мэрия Днепра продолжает комплексную поддержку пострадавших в доме на Победе и родных погибших там людей. В уцелевшей части многоэтажки вставили окна и сделали первый базовый этап восстановления. Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет помогать всем, кто в этом нуждается.

Сейчас мэрия завершает оформление и перечисление всех средств семьям пострадавших. На этой неделе мы перечислим средства еще для шести семей. В процессе оформления находится еще 14 пакетов документов. Что касается того, как отрабатываются все вопросы с окнами и откосами, то хочу сказать слова благодарности нашим коммунальщикам. Вы можете увидеть все своими глазами», — отметил Филатов.

 

Новости Днепра про Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и городаУкраїнська Новости Днепра про Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и городаРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»
    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

    Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам
    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам

    Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб
    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)
    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

    В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.

    Сегодня 17:59
    просмотров
    Было 69 лет: умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский
    Было 69 лет: умер бывший мэр Каменского Ярослав Корчевский

    Светлая память!

    Сегодня 17:46
    2
    просмотров
    Сменили фамилии и попробовали еще раз: в Каменском поймали нелегалов, которых уже депортировали
    Сменили фамилии и попробовали еще раз: в Каменском поймали нелегалов, которых уже депортировали

    В Днепропетровской области поймали двух иностранцев, которых ранее уже выгоняли из Украины.

    Сегодня 17:33
    просмотров
    «Чешуя» на фасаде и запах жареной рыбы в помещении: как раньше выглядел знаменитый магазин «Океан» в Днепре
    «Чешуя» на фасаде и запах жареной рыбы в помещении: как раньше выглядел знаменитый магазин «Океан» в Днепре

    Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах. В магазине продавали только рыбу во всевозможных ее вариациях: от консервов до замороженной и копченой рыбы, крабов и икры.

    Сегодня 17:32
    просмотров
    На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло
    На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

    В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.

    Сегодня 16:59
    1
    просмотров
    В больнице Днепра спасают бойца, чудом выжившего после 42 дней в подвале без воды и еды
    В больнице Днепра спасают бойца, чудом выжившего после 42 дней в подвале без воды и еды

    В госпитале в Днепре находится военный, который 42 дня провел в подвале в деревне под Бахмутом.

    Сегодня 16:22
    просмотров
    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов
    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов

    В Новомосковском районе группа мужчин из пяти человек занималась незаконной вырубкой и сбытом древесины. Общая сумма ущерба составляет 1 млн 879 тысяч гривен.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх