Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Одной из жертв стала стоматолог Ольга Усова. В тот день она уходила с подругой на тренировку. У женщины остались мужчина, с которым еще в 2014 году они из Донецка переехали в Днепр, и 8-летний сын. У семьи нет собственного жилья, поэтому помочь с этим вызвался один из застройщиков Днепра Виктор Шинкевич. Он передал квартиру, которая теперь принадлежит маленькому Зореславу Усову. «Когда случилась эта ситуация, на меня свалились дополнительные расходы. Это очень выручит нас. Я всем сердцем люблю Днепр. Я не покидал его. С первых дней пошел получать оружие, когда произошло это в прошлом году, — в «Страже Днепра», — говорит отец мальчика Эдуард Усов.

Сам застройщик рассказал, что решение о предоставлении жилья принял сразу, ведь был поражен единством города и всех людей, которые с первых минут после трагедии 14 января сплотились для помощи. «Каждый чем мог, тем помогал. Нет, пожалуй, такого человека, который не сочувствовал бы этой ситуации. Город думал, как расселить людей. У меня сразу возникла эта идея», — сказал Виктор Шинкевич.

В то же время мэрия Днепра продолжает комплексную поддержку пострадавших в доме на Победе и родных погибших там людей. В уцелевшей части многоэтажки вставили окна и сделали первый базовый этап восстановления. Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет помогать всем, кто в этом нуждается.

Сейчас мэрия завершает оформление и перечисление всех средств семьям пострадавших. На этой неделе мы перечислим средства еще для шести семей. В процессе оформления находится еще 14 пакетов документов. Что касается того, как отрабатываются все вопросы с окнами и откосами, то хочу сказать слова благодарности нашим коммунальщикам. Вы можете увидеть все своими глазами», — отметил Филатов.