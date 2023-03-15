Хлопчик, який втратив матір через удар ракети рф у будинок на Перемозі, отримав квартиру від забудовника та міста

Однією з жертв стала стоматологиня Ольга Усова. В той день вона йшла з подругою на тренування. У жінки залишилися чоловік, з яким ще у 2014 році вони з Донецька переїхали до Дніпра, та 8-річний син. Родина не має власного житла, тож допомогти з цим зголосився один із забудовників Дніпра Віктор Шинкевич. Він передав квартиру, яка тепер належить маленькому Зореславу Усову. «Коли трапилася ця ситуація, на мене звалилися додаткові витрати. Тож це дуже виручить нас. Я всім серцем люблю Дніпро. Я не покидав його. З перших днів пішов отримувати зброю, коли сталося це в минулому році, — в «Варту Дніпра», — каже батько хлопчика Едуард Усов.

Сам забудовник розповів, що рішення надати житло ухвалив одразу, адже був вражений єдністю міста і всіх людей, які з перших хвилин після трагедії 14 січня згуртувалися для допомоги. «Кожен чим міг, тим допомагав. Немає, мабуть, такої людини, яка б не співчувала цій ситуації. Місто думало, як розселити людей. В мене одразу виникла ця ідея», — сказав Віктор Шинкевич.

Разом з цим, мерія Дніпра продовжує комплексну підтримку постраждалих у будинку на Перемозі та рідних загиблих там людей. У вцілілій частині багатоповерхівки вставили вікна та зробили перший базовий етап відбудови. Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: місто і далі допомагатиме всім, хто цього потребує.

«Зараз мерія завершує оформлення та перерахування всіх коштів родинам постраждалих. Цього тижня ми також перерахуємо кошти ще для шести сімей. У процесі оформлення перебуває ще 14 пакетів документів. Стосовно того, як відпрацьовуються всі питання з вікнами і укосами, то хочу сказати слова подяки нашим комунальникам. Ви можете побачити все на власні очі», — зазначив Філатов.