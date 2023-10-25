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  • Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)

Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)

25.10.2023 14:57
просмотров

В Днепре на набережной в начале 2000-х годов работало несколько ночных клубов. Часть из них уже закрыта и не существует.

Новости Днепра про Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в Днепре выглядел популярный ночной клуб «Пилот».

В начале 2000-х в Днепре на набережной открылся ночной клуб «Пилот». Среди молодежи он был очень популярным – туда ходили потанцевать, отметить праздник и прочее. Клуб находился в большом ангаре синего цвета и проезжающим по набережной было его хорошо видно.

Находился он в месте, где всегда было много молодежи – у студенческих общежитий.

Новости Днепра про Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)

Каждые выходные тут кипела жизнь – играл ди-джей, выступали пиджейки, лилась светомузыка, а рядом с клубом всегда толпился народ.

«В клубе всегда было очень весело – много народу, громкая музыка. Ходил сюда студентом с друзьями. Цены были вполне демократичные на то время. Закрылся он очень неожиданно, но это было вполне ожидаемо. Если сначала тут был фейс-контроль и прочее, то со временем пускать стали тех, кого раньше не пускали и они устраивали драки, портили всю атмосферу своими скандалами», — вспоминает житель Днепра Андрей Джамилев.

Новости Днепра про Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)

В клубе можно было не только потанцевать, но и выпить коктейль, съесть фруктовый или обычный салат.

«С этого клуба началась моя карьера бармена, впервые стал за стойку я в клубе «Пилот» в 2000 –м году. Проработал несколько лет и понял, что это то, чем я хотел бы заниматься дальше», — вспоминает в одном из своих интервью украинский бармен Сергей Мартынец.

Но просуществовал клуб не долго, около 10 лет, несмотря на свою большую популярность. Через несколько лет ангар оказался заброшенным и закрытым на замок. Приходила запустение и местность вокруг бывшего ночного клуба. Весной 2022 года после полномасштабного вторжения рф в Украину ангар разобрали.

Новости Днепра про Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)

фото:gorod.dp.ua. t.me/pgo_gov_ua

 

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Новости Днепра про Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядел популярный ночной клуб «Пилот» в Днепре: огромный ангар и небольшая сцена (ФОТО)Русский

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