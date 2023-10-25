Як виглядав популярний нічний клуб «Пілот» у Дніпрі: величезний ангар та невелика сцена (ФОТО)

У Дніпрі на набережній на початку 2000-х років працювало кілька нічних клубів. Частина була закрита декілька років тому і нині вже не існує.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі виглядав популярний нічний клуб «Пілот».

На початку 2000-х у Дніпрі на набережній відкрився нічний клуб «Пілот». Серед молоді він був дуже популярним – туди ходили потанцювати, відзначити свято та інше. Клуб знаходився у великому ангарі синього кольору і проїжджаючим набережною його було добре видно.

Знаходився він у місці, де завжди було багато молоді – поряд зі студентськими гуртожитками.

Щовихідних тут вирувало життя – грав ді-джей, виступали піджейки, лилася світломузика, а поряд з клубом завжди юрмився народ.

«У клубі завжди було дуже весело – багато народу, гучна музика. Ходив сюди студентом із друзями. Ціни були цілком демократичні на той час. Закрився він дуже несподівано, але це було цілком очікувано. Якщо спочатку тут був фейс-контроль та інше, то згодом пускати стали тих, кого раніше не пускали і вони влаштовували бійки, псували всю атмосферу своїми скандалами», – згадує мешканець Дніпра Андрій Джамільов.

У клубі можна було не лише потанцювати, а й випити коктейль, з’їсти фруктовий чи звичайний салат.

«З цього клубу почалася моя кар’єра бармена, вперше став за стійку я в клубі «Пілот» у 2000 році. Пропрацював кілька років і зрозумів, що це те, чим я хотів би займатись далі», – згадує в одному зі своїх інтерв’ю український бармен Сергій Мартинець.

Але проіснував клуб не довго, близько 10 років, незважаючи на свою велику популярність. Через кілька років ангар виявився покинутим та закритим на замок. Приходила запустіння та місцевість навколо колишнього нічного клубу. Навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ангар розібрали.

фото:gorod.dp.ua. t.me/pgo_gov_ua

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