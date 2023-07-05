Хаги-Ваги: кондитер из Днепра изготовил торт в виде персонажа из популярной игры

Его вес составляет 4,7 кг. Его начинка: сливочный бисквит, крем Чиз, бананово- апельсиновый курд, клубничное конфи. Торт легко можно спутать с плюшевой игрушкой, однако он полностью съедобен.

Днепровский кондитер Дмитрий Никифоренко продолжает поражать своим мастерством. Да, он приготовил торт в виде популярного персонажа игры Poppy Playtime Хаги-Ваги. Вкусик выглядит очень реалистично.

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