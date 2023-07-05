Хагі-Вагі: кондитер з Дніпра виготовив торт у вигляді персонажа з популярної гри
Хагі-Вагі: кондитер з Дніпра виготовив торт у вигляді персонажа з популярної гри
Вчора 10:00
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Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко продовжує вражати своєю майстерністю. Так, він приготував торт у вигляді популярного персонажа гри Poppy Playtime Хагі-Вагі. Смаколик виглядає дуже реалістично.
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