Хагі-Вагі: кондитер з Дніпра виготовив торт у вигляді персонажа з популярної гри

Дніпровський кондитер Дмитро Никифоренко продовжує вражати своєю майстерністю. Так, він приготував торт у вигляді популярного персонажа гри Poppy Playtime Хагі-Вагі. Смаколик виглядає дуже реалістично.

Про це він повідомляє кондитер в Instagram.

Його вага складає 4,7 кілограма. Його начинка: вершковий бісквіт, крем Чіз, бананово- апельсиновий курд, полуничне конфі. Торт легко можна сплутати з плюшевою іграшкою, однак він повністю їстівний.

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