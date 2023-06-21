Филатов: «Вопрос стадиона «Авангард» будет решен на внеочередной сессии горсовета — в ближайшие две недели»

Главная цель – сделать его удобным, современным и доступным для людей. Так что без их окончательного согласия никаких официальных решений не будут принимать. Это подчеркнул мэр Борис Филатов по итогам 38-й очередной сессии, куда также была приглашена инициативная группа от жилмассива Приднепровск.
В настоящее время Филатов дал поручение профильным специалистам и департаментам горсовета подробно проработать все предоставленные людьми предложения и замечания. После этого для решения по «Авангарду» созовут отдельную внеочередную сессию. Ожидается, что она состоится в ближайшие две недели.
«После того, как я услышал все стороны — прежде всего инициативная группа жилмассива Приднепровск – вопрос приватизации, а также рассмотрение местной инициативы будет перенесен. Только после того, как мы получим от профильных специалистов, руководителей департаментов ответа на все вопросы жителей, будет принято решение. Сейчас он не принят», — подчеркнул Филатов. Он также поблагодарил жителей, которые, в частности, собирали подписи, чтобы донести свое видение будущего стадиона.
Как известно, стадион «Авангард» в Днепре еще в первой каденции мэра Филатова удалось оставить в собственности общины города. После этого продолжалась работа по поиску вариантов его модернизации. Комплексно привести его в строй сейчас, учитывая вызовы войны, можно было бы с привлечением частного инвестора. Но при любом сценарии город обязательно создаст действенные механизмы, которые защитят интересы горожан и опровергнут все бессмысленные слухи и опасения вокруг этого вопроса.Виктория
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