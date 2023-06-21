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Філатов: «Питання стадіону «Авангард» вирішать на позачерговій сесії міськради — у найближчі два тижні»

Сьогодні 15:01
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Мерія Дніпра робить усе, аби остаточне рішення щодо придніпровського стадіону «Авангард» було прийнятним для всіх містян.

Новости Днепра про Філатов: «Питання стадіону «Авангард» вирішать на позачерговій сесії міськради — у найближчі два тижні»

Головна мета — зробити його зручним, сучасним і доступним для людей. Тож без їхньої остаточної згоди жодних офіційних рішень не ухвалюватимуть. На цьому наголосив мер Борис Філатов за підсумками 38-ї чергової сесії, куди також було запрошено ініціативну групу від житломасиву Придніпровськ. 

Нині Філатов дав доручення профільним фахівцям і департаментам міськради детально пропрацювати всі надані людьми пропозиції та зауваження. Після цього для рішення по «Авангарду» скличуть окрему позачергову сесію. Очікується, що вона відбудеться у найближчі два тижні. 

«Після того, як я почув усі сторони — насамперед ініціативну групу житломасиву Придніпровськ – питання щодо приватизації, а також розгляду місцевої ініціативи буде перенесено. Тільки після того, як ми отримаємо від профільних спеціалістів, керівників департаментів відповіді на всі питання мешканців, буде ухвалено рішення. Зараз воно не ухвалено», — наголосив Філатов. Він також висловив вдячність мешканцям, які, зокрема, збирали підписи, аби донести своє бачення майбутнього стадіону. 

Як відомо, стадіон «Авангард» у Дніпрі ще за першої каденції мера Філатова вдалося залишити у власності громади міста. Після цього тривала робота з пошуків варіантів його модернізації. Комплексно привести його до ладу нині — враховуючи виклики війни — можна було б із залученням приватного інвестора. Та за будь-якого сценарію місто обов’язково створить дієві механізми, що захистять інтереси містян і спростують усі безглузді чутки та побоювання довкола цього питання.

Новости Днепра про Філатов: «Питання стадіону «Авангард» вирішать на позачерговій сесії міськради — у найближчі два тижні»Українська Новости Днепра про Філатов: «Питання стадіону «Авангард» вирішать на позачерговій сесії міськради — у найближчі два тижні»Русский

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