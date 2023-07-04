Днепр частично остался без воды: оперативная информация на сегодняшний вечер

Бригада КП «Днепрводоканал» продолжает работать на ул. Платова, 59, пока без водоснабжения абоненты по следующим адресам:
Все еще обесточенной частной энергетической компанией ЦЭК остается повышающая насосная станция (ПНС) по просп. Б. Хмельницкого. Все из-за проведения аварийных работ.
Пока снижено давление воды на верхних этажах домов на:
Восстановить стабильное водоснабжение по всем адресам коммунальщики планируют до конца суток.
Коммунальщики уже завершили работы на следующих объектах:
Без отключения водоснабжения сегодня бригады КП «Днепрводоканал» работали по очистке засоров на сетях водоотведения и устранению повреждений на сетях водоснабжения. Всего в работе было более пятидесяти объектов.
По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 5 июля, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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