Днепр частично остался без воды: оперативная информация на сегодняшний вечер

Под вечер 4 июля Днепр частично остается без воды. Коммунальщики продолжают ликвидировать проблемы и на некоторых улицах уже возобновили водоснабжение.

Бригада КП «Днепрводоканал» продолжает работать на ул. Платова, 59, пока без водоснабжения абоненты по следующим адресам:

ул. Платова, 27-67;

ул. Егорова.

Все еще обесточенной частной энергетической компанией ЦЭК остается повышающая насосная станция (ПНС) по просп. Б. Хмельницкого. Все из-за проведения аварийных работ.

Пока снижено давление воды на верхних этажах домов на:

ул. Гавриленко, 1-4,

ул. Л. Стромцова, 1-7,

просп. Б. Хмельницкого, 20-24,

просп. О. Поля, 117-143.

Восстановить стабильное водоснабжение по всем адресам коммунальщики планируют до конца суток.

Коммунальщики уже завершили работы на следующих объектах:

водопровод на ж/м Тополь-2, д.20, восстановлено водоснабжение на ж/м Тополь-2, д.12-20;

в пос. Опытное на ул. Тополиной и ул. Авиаторов;

водопровод в пос. Ясное по ул. Новопокровская, 1-А, восстановлено водоснабжение пос. Ясно.

Без отключения водоснабжения сегодня бригады КП «Днепрводоканал» работали по очистке засоров на сетях водоотведения и устранению повреждений на сетях водоснабжения. Всего в работе было более пятидесяти объектов.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 5 июля, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32;

ул. Строителей: 29, 31, 33;

пер. Энергетический: 1, 3.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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